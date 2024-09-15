الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٧:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية: قصف مدفعي معاد استهدف بلدات العديسة ،كفر كلا،رب ثلاثين ،شبعا وكفر حمام

الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :