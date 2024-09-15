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في اليوم الـ345 من العدوان.. مساعدات إغاثية تصل لأهالي غزة

في اليوم الـ345 من العدوان.. مساعدات إغاثية تصل لأهالي غزة
الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

وزعت وزارة التنمية، اليوم الأحد، معونات غذائية على الأهالي في مناطق مختلفة من قطاع غزة، في ضوء استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر الـ12 على التوالي.

العالم _ فلسطين

وقال منسق وزارة التنمية في غزة سعيد الأستاذ لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا": "وصلت شاحنات محملة بمساعدات إغاثية متنوعة لأهالي القطاع من خلال الوزارة، وتم توزيعها على الأسر والعوائل في غزة من خلال مؤسسات أهلية وشريكة للتنمية".

وأضاف الأستاذ، شملت المساعدات الاغاثية أنواع مختلفة من الخضار واللحوم المجمدة، خصوصا لمناطق شمال قطاع غزة، التي تعاني من أوضاع إنسانية صعبة في ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم الـ345 على التوالي وفقدان الأسر لممتلكاتها ومصادر رزقها.

وأكد أن الوزيرة سماح حمد وطاقم الوزارة يبذلون جهودا ليل نهار من أجل إيصال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع.

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