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اعلام الاحتلال: اليمن سجل نجاحا ثالثا بعد اصابة ايلات وتل ابيب واليوم مطار بن غوريون

الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

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