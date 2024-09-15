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مصادر يمنية:بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية في الساعة 11:30 صباحا للاعلان عن عملية عسكرية نوعية استهدفت عمق كيان العدو الصهيوني

الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

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