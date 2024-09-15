الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٧:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

اليوسفي للعالم: لايهمنا اي رد من قبل اسرائيل او الناتو وان الصاروخ الذي اطلقناه اثبت بانه يحقق الاهداف بشكل دقيق

الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :