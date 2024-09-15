الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٧:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

اليوسفي للعالم:اليمن مستمر في اطلاق الصواريخ وسيتجرع الاحتلال الالم ولن ينعم بالامان في ظل محور المقاومة

الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :