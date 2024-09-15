الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤
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اليوسفي للعالم: البارجات الاميركية في البحر الاحمر لن تفيد الاحتلال وان بقائه في المنطقة يشكل خطرا بشكل عام عليها

الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

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