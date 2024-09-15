سقوط نجم الكرة السعودية من شرفة منزله بدبي!

العالم - السعودية

وأفادت مصادر مطلعة في تصريحات لصحيفة "المدينة" السعودية، أن هناك "شبهة جنائية" في الحادثة.

وقال صديق شخصي للمولد، في تصريحات للصحيفة، أنه "اكتشف الحادث بعدما شعر فجأة بعدم وجوده بالمنزل، وبحث عنه في كل مكان داخل المنزل، واكتشف وجوده دون حِراك أسفل شرفة المنزل، فبادر بالاتصال بالشرطة بشكل فوري".

وكانت القيادة العامة لشرطة دبي، قد أعلنت أمس السبت في بيان لها، أن فهد المولد، "تعرض لحادث خلال وجوده في إجازة قصيرة في دبي، عندما سقط من شرفة منزله بالدور الثاني، حيث أظهرت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع أثناء وجوده في الشرفة".

وتابعت أن "الحالة الصحية للاعب فهد المولد، تحت المراقبة، حيث يرقد في العناية المركزة في إحدى مستشفيات دبي، حيث تتواصل جهود الفرق الطبية لتقديم الرعاية اللازمة له".