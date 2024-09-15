الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٧:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

اليوسفي للعالم: الحالة المعنوية للمستوطنين تزداد انهيارا

الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :