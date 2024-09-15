الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤
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اليوسفي للعالم:سنستمر في عمليات الاستهداف لعمق الكيان الصهيوني ونعتبره جزء من اعادة الكرامة للفلسطينيين والامة العربية والاسلامية

الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٢ بتوقيت غرينتش

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