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العميد يحيى سريع: العملية تاتي في اطار العملية الخامسة وفي اطار تطوير التقنية الصاروخية

الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش

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