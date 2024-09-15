الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٨:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

العميد يحيى سريع: القوة الصاروخية اليمنية استهدفت بعملية عسكرية نوعية هدفا عسكريا في منطقة يافا بفلسطين المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي

الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :