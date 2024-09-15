صواريخ المقاومة تعجز الاحتلال عن اخماد النيران بثكنة راوية +فيديو

العالم - مراسلون

واضاف مراسلنا ان الاعلام العبري تحدث انه خلال 48 ساعة تلقى الاحتلال اكثر من 150 صاروخ اطلقوا من جنوب لبنان، مشيرا الى ان المقاومة شنت سلسلة من العمليات النوعية التي طالت ثكنة كتيبة المدرعات 188 في ثكنة رواية في الجولان السوري، بالاضافة الى القاء محلقة مفخخة على موقع المطلة وانقضاضية مفخخة على موقع الماليكة اصابت التجهيزات الفنية للاحتلال.

ولفت مراسلنا الى ان النيران التي اندلعت في ثكنة راوية لم يتمكن فرق الاطفاء من اخمادها، عقب عجز الدفاعات الجوية الاسرائيلية من منع صواريخ المقاومة من الوصول لاهدافها واصابتها بشكل دقيق.

وقال ان صفارات الانذار تدوي منذ الصباح في كل مستوطنات كيان الاحتلال الاسرائيلي، مضيفا ان الاحتلال قصف بلدات كفر كلا والعديسي ورب ثلاثين بالاضافة الى الخيام وكفر حمام وبلدة شبعا.

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