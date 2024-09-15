يحيى سريع: استهدفنا 'يافا' بصاروخ باليستي فرط صوتي

العالم _ اليمن

وقال متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان مصور صادر عن قوات صنعاء فقد “نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا في فلسطين المحتلة”.

البيان أوضح أن العملية تمت بصاروخ باليستي جديد فرط صوتي نجح بعون الله في الوصول إلى هدفه وأخفقت دفاعات العدو في اعتراضه والتصدي له، وقطع مسافة تقدر 2040 كم في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة، وتسبب في حالة من الخوف والهلع في أوساط الصهاينة حيث توجه أكثر من مليوني صهيوني إلى الملاجئ وذلك لأول مرة في تاريخ العدو الإسرائيلي.

ووفقا لناطق قوات صنعاء العميد يحيى سريع فإن هذه العملية تأتي في إطار المرحلة الخامسة وزامن جهودا جبارة في تطوير التقنية الصاروخية اليمنية حتى تستجيب لمتطلبات المعركة وتحدياتها مع العدو الصهيوني وتنجح في الوصول إلى أهدافها وتتجاوز كافة العوائق والمنظومات الاعتراضية في البر والبحر منها الأمريكية والإسرائيلية وغير ذلك.

وشددت القوات المسلحة اليمنية في البيان التأكيد على أن عوائق الجغرافيا والعدوان الأمريكي البريطاني ومنظومات الرصد والتجسس والتصدي لن تمنع اليمن العزيز من تأدية واجبه الديني والأخلاقي والإنساني انتصارا للشعب الفلسطيني وعلى العدو الإسرائيلي أن يتوقع المزيد من الضربات والعمليات النوعية القادمة.