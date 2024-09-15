شاهد.. الاعلام العبري يكشف تفاصيل الفشل "الدراماتيكي" امام الصاروخ اليمني

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صاروخ يمني واحد أيقظ كيان الاحتلال بأكمله مجبرا أكثر من مليونين و ثلاثمئة الف مستوطن على الاختباء في الملاجئ منذ ساعات الصباح الأولى..صافرات الإنذار دوت في أكثر من عشرين موقعًا وسط الأراضي المحتلة ومدينة'تل أبيب ومحيطها وأكد الإسعاف الإسرائيلي أن تسعة مستوطنين أصيبوا أثناء اندفاعهم نحو الملاجئ.

جيش الاحتلال أعلن أن صاروخ أرض أرض قادم من اليمن اخترق الدفاعات الجوية ووصل تل أبيب وسط فلسطين المحتلة وسقط في منطقة غير مأهولة قرب مطار بن غوريون في مدينة اللد المحتلة مقرا أن الدفاعات الجوية الاسرائيلية أخفقت ولم تتمكن من اعتراض الصاروخ لا وبل سقطت شظايا الصواريخ الاعتراضية في محطة قطارات قرب تل أبيب وأماكن أخرى.

وبحسب مصادر عبرية، فإن أكثر من عشرين صاروخ دفاع جوي من منطومتي 'الحيتس' إلى 'مقلاع داوود' ،ولم تستطع إسقاط الصاروخ اليمني الذي سقط قرب شارع رقم واحد الواصل بين 'تل أبيب' والقدس قرب مستوطنة 'كفار دانيال'.

وفي حين تكتم جيش الاحتلال على طبيعة الهجوم والمكان المستهدف كشف إعلام الاحتلال عن أن الصاروخ اليمني قوي جدا وفرط صوتي تخطى كل الدفاعات وضرب منطقة عسكرية في اللد قرب مطار بن غوريون. وفيما أعلن جيش الاحتلال عن فتح القوات الجوية تحقيقا بالأسباب التي أدت إلى فشل اعتراض الصاروخ قالت إذاعة جيش الاحتلال إن الصاروخ اليمني حلق في الأجواء مسافة ألفي كلم واستغرق حوالي خمس عشرة دقيقة للوصول مؤكدة أنها فترة طويلة جداً وكانت كافية لرصد الصاروخ والتصدي له مشيرة الى أن السكان قاموا بتصوير عمليات التصدي في سماء 'غوش دان ومتسائلة ماذا كان ذلك التصدي؟ وأكدت إذاعة جيش الاحتلال أنها ليست المرة الأولى التي ينجح فيها اليمن في اختراق منظومات الدفاع الإسرائيلية. وعلى الاثر دعا حزب يوجد مستقبل المعارض الإسرائيلي من وصفها بالحكومة الكارثية لتسليم المفاتيح والاستقالة.

وفي يوليو/تموز الماضي، قُتل مستوطن وأصيب عشرة آخرون إثر سقوط مسيّرة يمنية وسط تل أبيب، على بعد مئات الأمتار من السفارة الامريكية.