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مصادر طبية فلسطينية: 12 شهيدا بقصف الاحتلال على مناطق متفرقة بغزة

الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

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