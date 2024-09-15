الحرم الإبراهيمي يفتح أبوابه للمصلين بمناسبة ذكرى المولد النبوي

العالم _ فلسطين

وبحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، دعا مدير أوقاف الخليل غسان الرجبي، المواطنين إلى التوافد إلى الحرم الإبراهيمي، للمشاركة في فعاليات ذكرى المولد النبوي، التي انطلقت منذ الصباح، وإطلاق فعالية الحوار الوطني المجتمعي للوحدة الوطنية الفلسطيني.

وأوضح الرجبي أن هذه الفعالية مباركة في يوم مبارك في مكان مبارك، بوجود هذا العدد من الحافظين في الحرم الإبراهيمي وإحياء الذكرى العطرة.

وأشار إلى فعاليات مركزية بعد ظهر اليوم، وسلسلة من البرامج والفعاليات، من قراءة القرآن، ومجلس الصلاة على النبي.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تشدد الخناق على البلدة القديمة، وحارات الحرم الإبراهيمي، وقد جرت اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم صباح اليوم من المستعمرين وقوات الاحتلال عند الحواجز العسكرية وشوارع البلدة القديمة.