ارتفاع حصيلة جرحی قطاع غزة الی 95,000 جريح

العالم - فلسطين

يواصل جيش الاحتلال اعتداءاته على مختلف مناطق قطاع غزة عبر شنه غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق المدنيين والنازحين.

وفي جباليا شمال قطاع غزة، استهدفت غارة إسرائيلية شقة سكنية في مخيم جباليا أدى إلى سقوط شهيد وعدد من الإصابات.

كما أدى قصف طائرات الاحتلال منزلاً غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى سقوط ثلاثة شهداء وجرحى بينهم أطفال.

إلى ذلك استهدف قصف مدفعي شرق عيادة الوكالة شرقي المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بإطلاق نار كثيف وسماع دوي انفجارات في منطقة العزبة جنوب مدينة رفح جنوبي القطاع، كما استهدفت غارة جوية صهيونية شمال غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

من جهة أخرى، قالت مصادر خبرية إن جيش الاحتلال نسف مباني سكنية في حي تل السلطان وقصف أخرى بمنطقة المواصي غربي مدينة رفح.

إلى ذلك تعرض حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، لقصف مدفعي متواصل، وأطلقت مدفعية الاحتلال القذائف صوب حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

وفي مدينة خانيونس جنوبي القطاع، سقط جرحى في قصف مدفعي استهدف بلدة خزاعة شرقي المدينة.

وبهذا ترتفع حصيلة ضحايا العدوانِ الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من واحد وأربعين ألف شهيد، وخمسة وتسعين ألف جريح.