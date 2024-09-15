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24 شهيدا خلال 24 ساعة.. تواصل مجازر الإحتلال وسط أزمة إنسانية خانقة

24 شهيدا خلال 24 ساعة.. تواصل مجازر الإحتلال وسط أزمة إنسانية خانقة
الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 24 شهيدا و57 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم _ فلسطين

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، أكدت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41206 شهيدا و95337 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتشن قوات الاحتلال “الإسرائيلي” منذ 7 أكتوبر الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين إلى جانب تهجير مليوني نسمة وتدمير واسع جدًا في المنازل والبنى التحتية طال قرابة 80 % من المباني، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة خاصة في غزة وشمالها.

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