24 شهيدا خلال 24 ساعة.. تواصل مجازر الإحتلال وسط أزمة إنسانية خانقة

العالم _ فلسطين

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، أكدت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41206 شهيدا و95337 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتشن قوات الاحتلال “الإسرائيلي” منذ 7 أكتوبر الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين إلى جانب تهجير مليوني نسمة وتدمير واسع جدًا في المنازل والبنى التحتية طال قرابة 80 % من المباني، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة خاصة في غزة وشمالها.