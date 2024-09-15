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حركة الجهاد الإسلامي: نشيد بالضربة الصاروخية التي وجهها أبطال اليمن في قلب "تل أبيب" والتي فاقمت أزمات العدو وأطهرت ضعفه

الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٣ بتوقيت غرينتش

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