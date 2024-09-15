مساعد وزير الدفاع الروسي يلتقي مساعد القائد العام للجيش الإيراني

العالم – إيران

وترأس مساعد القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية الأدميرال "حبيب الله سياري" وفدا من كبار ضباط وزارة الدفاع الإيرانية للمشاركة في منتدى شيانغشان الـ11 والذي نظمته وزارة الدفاع الصينية في العاصمة "بكين" خلال الفترة من 12 إلى 14 أيلول سبتمبر الجاري.

وعلى هامش أعمال المنتدى التقى الأدميرال "حبيب الله سياري" مساعد وزير الدفاع الروسي الفريق الاول "ألكسندر فومين"وأشار الأدميرال سياري أثناء هذا اللقاء إلى اهمية بحر قزوين واصفا إياه ببحر السلام والصداقة، ومؤكدا على ضرورة مشاركة الدول المطلة على بحر قزوين في توفير الأمن الجماعي لهذا البحر دون الحاجة إلى الوجود الأجنبي.

كما تطرق الطرفان في هذا اللقاء إلى سبل تطوير التعاون في المجال البحري الشمال والجنوب مثل الدوريات البحرية وإجراء التدريبات المتخصصة المشتركة.

هذا وأكد الجانبان أيضا على ضرورة تعزيز سبل توسيع التعاون والحفاظ على المصالح الاستراتيجية للبلدين في استغلال ممر النقل الدولي الشمالي- الجنوبي، بالإضافة إلى تعزيز التفاعل في الأمور التعليمية، بما في ذلك تبادل الأساتذة والطلاب.

يشار إلى أن منتدى شيانغشان الـ11 والذي جاء هذا العام تحت شعار ‘تعزيز السلام من أجل مستقبل مشترك’ يهدف إلى تبادل الأفكار والرؤى حول أبرز التحديات العسكرية والأمنية على الساحة الدولية، بالإضافة إلى طرح الحلول والتصورات والرؤى الممكنة بشأنها.

كما يعد منتدى بكين شيانغشان، الذي تأسس عام 2006، منتدى رفيع المستوى يتناول القضايا المتعلقة بالأمن والدفاع في منطقة آسيا-الباسيفيك، ويحظى بأهمية كبيرة على الصعيد الدولي.