حماس: نشيد بالضربة الصاروخية التي نفذتها القوات اليمنية والأخوة أنصار الله في عمق الكيان الصهيوني ونعدها ردا طبيعيا على عدوان الكيان على شعبنا الفلسطيني

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الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٧ بتوقيت غرينتش
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2023 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.