الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤
١١:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس: نشيد بالضربة الصاروخية التي نفذتها القوات اليمنية والأخوة أنصار الله في عمق الكيان الصهيوني ونعدها ردا طبيعيا على عدوان الكيان على شعبنا الفلسطيني

الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :