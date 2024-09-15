الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤
١١:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس: إن ما تقوم به جبهات المقاومة في اليمن ولبنان والعراق هو حق أصيل لمقاومة أمتنا وتأكيد على وحدة أمتنا ومصيرها المشترك في مواجهة المشروع الصهيوني

الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:١٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :