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أبو عبيدة: طبيعية السلاح المستخدم في العملية ونوعية الهدف الذي استهدفته تشكل نقلة نوعية سيكون لها مفاعيل مهمة في مسار ومآلات معركة طوفان الأقصى

الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٦ بتوقيت غرينتش

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