ملك الاردن يكلف جعفر حسان بتشكيل الحكومة الجديدة

العالم - الأردن

وجاء ذلك بعد أن قدم رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، استقالة حكومته الأحد، للملك عبد الله الثاني، الذي قبل استقالة حكومة الخصاونة بعد نحو أربع سنوات، وهي أطول فترة لحكومة في عهد الملك عبد الله الذي بدأ ولايته عام 1999.



وتعد استقالة حكومة الخصاونة روتينية بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية التي تُعقد كل أربع سنوات.



وحصد حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين 31 مقعدا في البرلمان، في نتيجة مثيرة.



من هو البديل؟

وأعلن الديوان الملكي رسميا، أن الملك كلف مدير مكتبه جعفر حسان بتشكيل الحكومة الجديدة.



وجعفر حسان (57 سنة) يعد مقربا من الملك الأردني، وعمل لسنوات طويلة في الديوان الملكي، وفي مناصب رفيعة.



وشغل حسان عدة مناصب بينها وزير التخطيط والتعاون الدولي، ومدير مكتب الملك لفترتين، ووزير دولة لشؤون الاقتصاد.