شاهد بالفيديو.. شهادات مروعة لرجال الإسعاف من قطاع غزة

العالم - خاص العالم

345 يوما للحرب الاسرائيلية على قطاع غز، ولم تتوقف مجازر الاحتلال الاسرائيلي التي تقوم بها الطائرات الحربية الاسرائيلية والآليات والقوات الاسرائيلية باستهداف منازل المواطنين والمربعات السكنية ومخيمات وخيام النازحين في كافة المناطق في الشمال في الجنوب في الوسط ايضا في المناطق المصنفة من قبل الجيش الاسرائيلي انها مناطق خدمات انسانية.

يواصل رجال الاسعاف العمل منذ بداية الحرب الاسرائيلية وحتى هذه اللحظة في كل الظروف الصعبة في ظل الاستهداف المباشر من قبل الطائرات الحربية لرجال الاسعاف.

في اليوم العالمي للاسعافات يواصل هؤلاء رغم الخطورة ورغم الواقع الصعب والمرير وفي ظل انعدام لامكانيات العمل في قطاع غزة في هذه الحرب الاسرائيلية.

وقال أحد المسعفين لمراسلنا، "انا أعمل في الاسعاف لـ 25 سنة، في حياتي لم اشاهد اصابات بالصورة هذه، الناس مقطعة، كله بتر كله تقطيع يعني ما مر علي اصابات بالصورة هذه، بالامانه يعني ولا دمار بالصورة هذه يعني هذه حرب ابادة وانا بطالب العالم كله انه يوقف الحرب هذه".

وتابع مسعف آخر بالقول "تم استدعاءنا في اول يوم في الحرب 7 اكتوبر بسبب العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، كانت آلية العمل انقاذ الاصابات وانقاذ المصابين من القصف الاسرائيلي، واصلت المسيرة حتى اعتقالي22/11 حيث كان لنا تنسيق على مستشفى الاندونيسي واحنا في العودة تم اسرنا رغم التنسيق من المؤسسات الاجنبية، فترة الاعتقال هذه من الفترات الصعبة جدا ولكن لها فائدة واحدة وهي شعرنا بمعناة الاسرى، هذه رسالة سامية وسنواصل رقم سقوط 12 شهيد و15 اسير من الطواقم الطبية".

هذا واقع عمل رجال وضباط الاسعاف في هذه الحرب الاسرائيلية وحرب المجازر المدمرة بشكل كبير جدا يعملون تحت الاستهداف المباشر والاعتقال وفي ظل عدم تواجد للمساعدات والمستلزمات والمعدات اللازمة لعمل الاسعاف والاعمال والادوات البدائية التي يقومون بخدمة وانتشال واسعاف المصابين في هذه المنازل التي يتم استهداف المواطنين بها من قبل طائرات الاحتلال الاسرائيلية في قطاع غزة.