السيد الحوثي: عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار على غزة

العالم – اليمن
وفي كلمة مباشرة بمناسبة المولد النبوي الشريف قال السيدالحوثي: حضور شعبنا اليوم لا مثيل له على الأرض حبا لرسول الله في يوم مولده المبارك.
وخاطب جموع الشعب اليمني المليونية بالقول: لقد أقمتم أكبر احتفال في الأرض لأعظم وأرقى إنسان، وفرحا وابتهاجا بنعمة الله وفضله ورحمته.
وشدد على أن: الإحياء العظيم لهذه المناسبة هو من مظاهر التقدير بنعمة الله والاعتراف برحمته.
وقال إن على المسلمين التمسك بالرسالة الإلهية وحمل راية الإسلام الموعود بالغلبة.
وأضاف السيد الحوثي: على المسلمين الثقة بالله في مواجهة التحديات والمخاطر والأعداء.
وإليكم أبرز ما تطرق إليه السيدالحوثي في كلمته بمناسبة المولد النبوي الشريف:
- على المسلمين التحلي الروح المعنوية العالية والاستعداد للتضحية في سبيل الله والانطلاقة الإيمانية.
- على المسلمين التحلي بالبصيرة والوعي القرآني عن طبيعة الصراع مع الأعداء وأسباب النصر والهزيمة.
- على المسلمين التحلي بالصلابة والثبات في مواجهة الصعوبات والتحديات.
- نؤكد ثبات شعبنا على موقفه المبدئي الجهادي في مواجهة الطاغوت والاستكبار
- عملية اليوم التي تم تنفيذها بصاروخ ذات تقنية عالية تجاوز منظومات العدو وبلغت مسافتها تقدر بـ 2040 كلم في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد
- عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار على غزة
- موقفنا ثابت حتى تطهير فلسطين من براثن الاحتلال
- نواصل التنسيق مع محور الجهاد والمقاومة، والقادم أعظم بإذن الله تعالى
- قواتنا تواصل عملياتها في البحار ضد السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني وهي ناجحة وفي غاية التأثير
- بدأ مسار التغيير في الجانب الحكومي والقضائي، والمسار متواصل حتى يلمس شعبنا الثمرة لذلك
- نتوجه إلى أمتنا الإسلامية بالتذكير بالمسؤولية الدينية لنصرة الشعب الفلسطيني
- أسأل الله أن يكتب أجركم على إحياؤكم العظيم لمناسبة المولد النبوي الشريف
- العملية اليوم التي تم تنفيذها بصاروخ ذات تقنية عالية تجاوز منظومات العدو وبلغ مسافة تقدر بـ 2040 كلم
- عملية اليوم تأتي في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد ضد العدو الإسرائيلي ونصرة للشعب الفلسطيني والقادم أعظم
يتبع..