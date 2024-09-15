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السيد الحوثي: عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار على غزة

الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية السيدعبدالملك بدرالدين الحوثي أن على المسلمين التمسك بالرسالة الإلهية وحمل راية الإسلام الموعود بالغلبة، مشدداً على موقف صنعاء الثابت حتى تطهير فلسطين من براثن الاحتلال واستمرار العمليات طالما استمر العدوان والحصار على غزة.

العالماليمن

وفي كلمة مباشرة بمناسبة المولد النبوي الشريف قال السيدالحوثي: حضور شعبنا اليوم لا مثيل له على الأرض حبا لرسول الله في يوم مولده المبارك.

وخاطب جموع الشعب اليمني المليونية بالقول: لقد أقمتم أكبر احتفال في الأرض لأعظم وأرقى إنسان، وفرحا وابتهاجا بنعمة الله وفضله ورحمته.

وشدد على أن: الإحياء العظيم لهذه المناسبة هو من مظاهر التقدير بنعمة الله والاعتراف برحمته.

وقال إن على المسلمين التمسك بالرسالة الإلهية وحمل راية الإسلام الموعود بالغلبة.

وأضاف السيد الحوثي: على المسلمين الثقة بالله في مواجهة التحديات والمخاطر والأعداء.

وإليكم أبرز ما تطرق إليه السيدالحوثي في كلمته بمناسبة المولد النبوي الشريف:

- على المسلمين التحلي الروح المعنوية العالية والاستعداد للتضحية في سبيل الله والانطلاقة الإيمانية.

- على المسلمين التحلي بالبصيرة والوعي القرآني عن طبيعة الصراع مع الأعداء وأسباب النصر والهزيمة.

- على المسلمين التحلي بالصلابة والثبات في مواجهة الصعوبات والتحديات.

- نؤكد ثبات شعبنا على موقفه المبدئي الجهادي في مواجهة الطاغوت والاستكبار

- عملية اليوم التي تم تنفيذها بصاروخ ذات تقنية عالية تجاوز منظومات العدو وبلغت مسافتها تقدر بـ 2040 كلم في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد

- عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار على غزة

- موقفنا ثابت حتى تطهير فلسطين من براثن الاحتلال

- نواصل التنسيق مع محور الجهاد والمقاومة، والقادم أعظم بإذن الله تعالى

- قواتنا تواصل عملياتها في البحار ضد السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني وهي ناجحة وفي غاية التأثير

- بدأ مسار التغيير في الجانب الحكومي والقضائي، والمسار متواصل حتى يلمس شعبنا الثمرة لذلك

- نتوجه إلى أمتنا الإسلامية بالتذكير بالمسؤولية الدينية لنصرة الشعب الفلسطيني

- أسأل الله أن يكتب أجركم على إحياؤكم العظيم لمناسبة المولد النبوي الشريف

- العملية اليوم التي تم تنفيذها بصاروخ ذات تقنية عالية تجاوز منظومات العدو وبلغ مسافة تقدر بـ 2040 كلم

- عملية اليوم تأتي في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد ضد العدو الإسرائيلي ونصرة للشعب الفلسطيني والقادم أعظم

يتبع..

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