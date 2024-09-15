السيد الحوثي: عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار على غزة

العالم – اليمن

وفي كلمة مباشرة بمناسبة المولد النبوي الشريف قال السيدالحوثي: حضور شعبنا اليوم لا مثيل له على الأرض حبا لرسول الله في يوم مولده المبارك.

وخاطب جموع الشعب اليمني المليونية بالقول: لقد أقمتم أكبر احتفال في الأرض لأعظم وأرقى إنسان، وفرحا وابتهاجا بنعمة الله وفضله ورحمته.

وشدد على أن: الإحياء العظيم لهذه المناسبة هو من مظاهر التقدير بنعمة الله والاعتراف برحمته.

وقال إن على المسلمين التمسك بالرسالة الإلهية وحمل راية الإسلام الموعود بالغلبة.

وأضاف السيد الحوثي: على المسلمين الثقة بالله في مواجهة التحديات والمخاطر والأعداء.

وإليكم أبرز ما تطرق إليه السيدالحوثي في كلمته بمناسبة المولد النبوي الشريف:

- على المسلمين التحلي الروح المعنوية العالية والاستعداد للتضحية في سبيل الله والانطلاقة الإيمانية.

- على المسلمين التحلي بالبصيرة والوعي القرآني عن طبيعة الصراع مع الأعداء وأسباب النصر والهزيمة.

- على المسلمين التحلي بالصلابة والثبات في مواجهة الصعوبات والتحديات.

- نؤكد ثبات شعبنا على موقفه المبدئي الجهادي في مواجهة الطاغوت والاستكبار

- عملية اليوم التي تم تنفيذها بصاروخ ذات تقنية عالية تجاوز منظومات العدو وبلغت مسافتها تقدر بـ 2040 كلم في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد

- عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار على غزة

- موقفنا ثابت حتى تطهير فلسطين من براثن الاحتلال

- نواصل التنسيق مع محور الجهاد والمقاومة، والقادم أعظم بإذن الله تعالى

- قواتنا تواصل عملياتها في البحار ضد السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني وهي ناجحة وفي غاية التأثير

- بدأ مسار التغيير في الجانب الحكومي والقضائي، والمسار متواصل حتى يلمس شعبنا الثمرة لذلك

- نتوجه إلى أمتنا الإسلامية بالتذكير بالمسؤولية الدينية لنصرة الشعب الفلسطيني

- أسأل الله أن يكتب أجركم على إحياؤكم العظيم لمناسبة المولد النبوي الشريف

- العملية اليوم التي تم تنفيذها بصاروخ ذات تقنية عالية تجاوز منظومات العدو وبلغ مسافة تقدر بـ 2040 كلم

- عملية اليوم تأتي في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد ضد العدو الإسرائيلي ونصرة للشعب الفلسطيني والقادم أعظم

يتبع..