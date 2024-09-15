الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤
٠١:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد الحوثي: نؤكد ثبات شعبنا على موقفه المبدئي الجهادي في مواجهة الطاغوت والاستكبار

الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :