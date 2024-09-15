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السيد الحوثي: عملية اليوم التي تم تنفيذها بصاروخ ذات تقنية عالية تجاوز منظومات العدو وبلغ مسافة تقدر بـ2040 كلم في اطار المرحلة الخامسة من التصعيد

الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢١ بتوقيت غرينتش

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