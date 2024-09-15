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قاليباف: غزة اليوم هي معيار التمييز بين الإسلام الحقيقي والإسلام المنافق

قاليباف: غزة اليوم هي معيار التمييز بين الإسلام الحقيقي والإسلام المنافق
الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش

إعتبر رئيس مجلس الشورى الاسلامي الإيراني، محمدباقر قاليباف، غزة معيارا للتمييز بين الإسلام الحقيقي والإسلام المسرحي والمنافق، مؤكدا أن الوحدة بين المسلمين يعني التضامن والالتفاف حول قضية فلسطين.

العالمإيران

وخلال جلسة علنية لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) اليوم الأحد قال قاليباف: "غزة اليوم هي عاصمة قلوب جميع المسلمين في العالم ومعيار التمييز بين الإسلام الحقيقي والإسلام المسرحي والمنافق".

كما ذكر أن: الطموح الأساسي للسنة والشيعة وجميع الطوائف الإسلامية هو إنهاء أطول إبادة جماعية في تاريخ البشرية، وهي الإبادة الجماعية التي استمرت 80 عاما ضد الشعب الفلسطيني على يد المجرمين الصهاينة المحترفين والظالين.

وقال رئيس البرلمان الإيراني: "إن الوحدة بين المسلمين يعني التضامن والالتفاف حول قضية فلسطين".

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