قاليباف: غزة اليوم هي معيار التمييز بين الإسلام الحقيقي والإسلام المنافق

العالم – إيران

وخلال جلسة علنية لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) اليوم الأحد قال قاليباف: "غزة اليوم هي عاصمة قلوب جميع المسلمين في العالم ومعيار التمييز بين الإسلام الحقيقي والإسلام المسرحي والمنافق".

كما ذكر أن: الطموح الأساسي للسنة والشيعة وجميع الطوائف الإسلامية هو إنهاء أطول إبادة جماعية في تاريخ البشرية، وهي الإبادة الجماعية التي استمرت 80 عاما ضد الشعب الفلسطيني على يد المجرمين الصهاينة المحترفين والظالين.

وقال رئيس البرلمان الإيراني: "إن الوحدة بين المسلمين يعني التضامن والالتفاف حول قضية فلسطين".