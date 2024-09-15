الأدميرال سياري يلتقي نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر العالمي

العالم – إيران

ونقلاً عن العلاقات العامة للجيش الإيراني، أن الادميرال حبيب الله سياري، رئيس الأركان ونائب منسق جيش جمهورية إيران الإسلامية، الذي سافر إلى الصين من أجل المشاركة في قمة شيانغشان الأمنية في بكين، التقى البروفيسور جيل كاربونير، نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر العالمي.

وضمن التأكيد على دور الأمم المتحدة في التعامل مع فظائع الكيان الصهيوني في غزة والتعامل مع وضع اللاجئين وضحايا الحرب، والدور القوي للصليب الأحمر في توفير المساعدة الإنسانية لضحايا الحرب، تمت الاشارة إلى الإجراءات الفعالة والإنسانية للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الكوارث الطبيعية.

وفي إطار الاستعداد لتبادل الخبرات في مجال التعامل مع الكوارث الطبيعية وتبادل وتوريد المعدات والمرافق اللازمة، تم الإشارة أيضا إلى الدور المؤثر للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المساعدات الدولية.

وكانت ضرورة متابعة شؤون المفقودين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال سنوات الحرب الصدامية ضد إيران من بين القضايا الأخرى التي أثيرت في هذا الاجتماع.