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الأمين العام لكتائب سيد الشهداء في العراق أبو آلاء الولائي: نبارك العملية البطولية لأنصار الله في اليمن بإطلاقهم صاروخ فرط صوتي نحو الكيان الغاصب

الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

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