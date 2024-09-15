هذا العام.. أسبوع الوحدة الإسلامية يحمل شعار "إغاثة غزة"

العالم – إيران

جاء ذلك في تصريح آدلى به آية الله محمدحسن أختري، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، لشرح فعاليات ونشاطات أسبوع الوحدة الإسلامية.

وتابع : في ضوء الواجب الذي يثقل عاتق الأمة الإسلامية، ستركز نشاطات أسبوع الوحدة هذا العام على ضرورة التماسك والتقريب ونبذ الخلافات إلى خارج العالم الإسلامي.

وأردف أنه لو كان المسلمون متحدين ومتماسكين مع بعضهم الآخر لما سمحوا بوقوع هذا الكم الهائل من المجازر بحق الأطفال والنساء الفلسطينيين.

واستدل أختري بالحديث النبوي الشريف، [مَنْ سَمِعَ رَجُلاً یُنادِی یا لَلْمُسْلِمِینَ فَلَمْ یُجِبْهُ فَلَیْسَ بِمُسْلِم]، قائلا : لو جرى تقييم العديد من المواقف والسلوك من منظور هذا الحديث الشريف، لخرج الكثيرون من دائرة الإسلام.

وأوضح أن: الذين يقدمون اليوم الدعم للكيان الصهيوني، لمواصلة جرائمه في حق إخوانهم بغزة ولا يتخذون أي خطوة باتجاه نصرتهم، فهم في الواقع يخونون هذا الشعب المظلوم، وسينطبق عليهم حديث النبي الأكرم (ص) باعتبارهم خارجين عن دائرة الإسلام المبين.

واستطرد قائلا: يجب علينا كمسلمين، أن تصدح حناجرنا اليوم بالشعارات المناصرة للشعب الفلسطيني، ولكي تصل إلى مسامع العالم أجمع وتستنهض أصحاب الضمائر الحرة.

وفي هذا السياق نوه بالاحتجاجات الطلابية المتضامنة مع أهل غزة، والمستنكرة لجرائم الاحتلال الصهيوني، والتي عمت الجامعات الأميركية والأوروبية وما أعقبها من مسيرات شعبية مماثلة في البلدان الغربية ذاتها.

ومضى رئيس اللجنة الإيرانية المركزية لاحياء أسبوع الوحدة الإسلامية، إلى القول: نحن اليوم على أعتاب مرور عام كامل منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى وتزامنها مع ذكرى أسبوع الوحدة الإسلامية وأسبوع الدفاع المقدس؛ فهناك العديد من البرامج والنشاطات التي ستقام بهاتين المناسبتين، لكن الجانب الأهم في ذلك هو التركيز من خلالها على حفظ الوحدة والتماسك ونبذ الخلافات والصراعات من المجتمعات الإسلامية.

وآكد آيةالله أختري، على مسؤولية العلماء والنخب في العالم الإسلامي لإفشال المؤمرات الفتنوية التي يدبرها الأعداء لشرذمة الأمة؛ كما سلط الضوء في هذا الخصوص على النعرات الطائفية والعنصرية التي تروج لها أميركا وبريطانيا في سياق أجنداتها البغيضة.

وفي معرض الإشارة إلى أهم البرامج والنشاطات التي ستقام لمناسبة أسبوع الوحدة الإسلامية في هذا العام، نوه آية الله اختري إلى إقامة المؤتمر الدولي الـ38 للوحدة الإسلامية باستضافة عاصمة الجمهورية الإسلامية الايرانية طهران، وذلك اعتبارا من يوم الخميس المقبل 19 أيلول/سبتمبر الجاري، وعلى مدى 3 أيام متتالية.