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قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيتا جنوبي نابلس بالضفة الغربية

الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

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