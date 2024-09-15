حماس: تجنيد الأفارقة يؤكد عمق الأزمة الأخلاقية في "إسرائيل"

العالم - الاحتلال

وكشفت صحيفة هآرتس، اليوم الأحد، عن ابتزاز جيش الاحتلال طالبي اللجوء الأفارقة، وذلك بعرض القتال في صفوفه داخل قطاع غزة، مقابل الحصول على إقامة دائمة في الكيان الإسرائيلي، مشيرة إلى أن المشروع يُنفَّذ، بطريقة منظمة، وبتوجيه من المستشارين القانونيين للمؤسسة الأمنية.

وأضافت “حماس” في بيان صحفي، بأن هذا التجنيد يؤكد انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لأبسط قواعد حقوق الإنسان، باستغلال حاجة المهاجرين وطالبي اللجوء، “للزج بهم في المعارك، ومحاولة تعويض النزف الكبير في عدد جيشه بفعل تصدّي مقاومي شعبنا البواسل في قطاع غزة”.

وطالبت “حماس” المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية، بإدانة هذه الجريمة التي تعبّر عن “سلوك عصابات عنصرية”، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمحاسبة قادة الاحتلال على انتهاكاتهم الجسيمة لقوانين الحروب وللقانون الدولي والإنساني.

ويعيش في كيان الاحتلال حالياً نحو 30 ألف طالب لجوء أفريقي، أغلبهم من الشباب. وهناك نحو 3500 منهم مواطنون سودانيون حصلوا على وضع مؤقت من المحكمة لأنه لم تعالج طلباتهم ولم تبت فيها، وفقاً لـ”هآرتس”.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصادر أمنية، لم تسمها، إن جيش الاحتلال استعان بطالبي اللجوء في مهام خطيرة بعدة عمليات، بعضها نُشر إعلامياً.