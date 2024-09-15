الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٣:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

وسائل إعلام لبنانية: قصف مدفعي للاحتلال لبلدة عيتا الشعب بجنوب البلاد

الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :