الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٣:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

العميد صباحي فرد: سماء الخليج الفارسي دائماً تحت المراقبة قوات الدفاع الجوي

العميد صباحي فرد: سماء الخليج الفارسي دائماً تحت المراقبة قوات الدفاع الجوي
الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

قال قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش الإيراني، خلال زيارة لمنطقة جنوب شرق ايران إن سماء الخليج الفارسي تكون دائما تحت المراقبة المستمرة لقوات الدفاع الجوي.

العالمإيران

وقام العميد علي رضا صباحي فرد، أثناء حضوره في منطقة الدفاع الجوي جنوب شرق البلاد، بتقييم مستوى الاستعداد القتالي والقدرة التشغيلية لهذه الوحدة.

وقال قائد قوات الدفاع الجوي للجيش في تجمع منتسبي منطقة جنوب شرق للدفاع الجوي: سماء الخليج الفارسي تكون دائماً تحت المراقبة المستمرة للدفاع الجوي واستخدام الأنظمة المحلية هو أفضل عامل للدفاع الجوي للبلاد.

وأضاف: إن جاهزية منطقة الدفاع الجوي الجنوبي الشرقي لها أهمية مضاعفة نظراً لعدد الرحلات الجوية في سماء الخليج الفارسي.

وأكد العميد صباحي فرد: العدو يدرك جاهزية منظومات الدفاع والأفراد في إيران الإسلامية ويعلم أنه في حالة الخطأ فإنه سيواجه رداً حاسماً.

وتابع القول: "اليوم أصبحنا مكتفين ذاتياً في مجال تدريب الأركان، وإنتاج الكشف وتحديد الهوية، وأنظمة الاستماع والإشارة، والاعتراض والاشتباك، وهذه الميزة هي أفضل عامل من عوامل قوة الدفاع الجوي للبلاد."

روابط ذات صلة

ضمان أمن الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي من مهام بحرية حرس الثورة الرئيسية

الحرس الثوري يضبط ناقلة نفط تحمل وقوداً مهرباً في الخليج الفارسي

روسيا وعُمان تناقشان إنشاء نظام أمني جماعي في الخليج الفارسي

قائد الدفاع الجوي: الدفاع الجوي، قطب التكنولوجيا الرادارية في البلاد