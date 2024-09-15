العميد صباحي فرد: سماء الخليج الفارسي دائماً تحت المراقبة قوات الدفاع الجوي

العالم – إيران

وقام العميد علي رضا صباحي فرد، أثناء حضوره في منطقة الدفاع الجوي جنوب شرق البلاد، بتقييم مستوى الاستعداد القتالي والقدرة التشغيلية لهذه الوحدة.

وقال قائد قوات الدفاع الجوي للجيش في تجمع منتسبي منطقة جنوب شرق للدفاع الجوي: سماء الخليج الفارسي تكون دائماً تحت المراقبة المستمرة للدفاع الجوي واستخدام الأنظمة المحلية هو أفضل عامل للدفاع الجوي للبلاد.

وأضاف: إن جاهزية منطقة الدفاع الجوي الجنوبي الشرقي لها أهمية مضاعفة نظراً لعدد الرحلات الجوية في سماء الخليج الفارسي.

وأكد العميد صباحي فرد: العدو يدرك جاهزية منظومات الدفاع والأفراد في إيران الإسلامية ويعلم أنه في حالة الخطأ فإنه سيواجه رداً حاسماً.

وتابع القول: "اليوم أصبحنا مكتفين ذاتياً في مجال تدريب الأركان، وإنتاج الكشف وتحديد الهوية، وأنظمة الاستماع والإشارة، والاعتراض والاشتباك، وهذه الميزة هي أفضل عامل من عوامل قوة الدفاع الجوي للبلاد."