مراسل العالم: الذعر يسود الكيان بعد العملية اليمنية بتل أبيب

العالم _ مراسلون

وقال مراسل العالم في القدس المحتلة ان هناك حالة من الاشتعال في المستوى السياسي والأمني وتسيطر الصدمة على المشهد الاسرائيلي بعد وصول هذا الصاروخ من اليمن الى اهداف قريبة من تل أبيب ومطار بن غوريون.

وأضاف مراسل العالم انه لم يكن هناك توقع بوصول هذا الصاروخ الى تل أبيب في ظل استعدادات جيش الاحتلال واعتماده على المنظومة الدفاعية الداخلية التي فشلت اليوم في التصدي لهذا الصاروخ.

وتابع مراسل العالم ان الشارع الاسرائيلي يحمل حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة بعد الفشل الامني في التصدي للصاروخ القادم من اليمن.

هذا واعلن جيش الاحتلال اليوم الاحد أن صاروخ أرض أرض قادم من اليمن اخترق الدفاعات الجوية ووصل تل أبيب وسط فلسطين المحتلة وسقط في منطقة غير مأهولة قرب مطار بن غوريون في مدينة اللد المحتلة مقرا أن الدفاعات الجوية الاسرائيلية أخفقت ولم تتمكن من اعتراض الصاروخ لا وبل سقطت شظايا الصواريخ الاعتراضية في محطة قطارات قرب تل أبيب وأماكن أخرى.

وشددت القوات المسلحة اليمنية في بيان التأكيد على أن عوائق الجغرافيا والعدوان الأمريكي البريطاني ومنظومات الرصد والتجسس والتصدي لن تمنع اليمن العزيز من تأدية واجبه الديني والأخلاقي والإنساني انتصارا للشعب الفلسطيني وعلى العدو الإسرائيلي أن يتوقع المزيد من الضربات والعمليات النوعية القادمة.