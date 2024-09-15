شاهد بالفيديو: الإحتلال يفرض حصارا مشددا على الحرم الإبراهيمي

العالم - خاص العالم

اجراءات أمنية مشددة فرضها جيش الاحتلال في محيط الحرم الابراهيمي بالخليل جنوب الضفة، في ذكرى المولد النبوي، اذ سمح للفلسطينيين بالتوافد من بوابة واحدة وأبقى على جميع البوابات والمداخل الأخرى مغلقة، وهو ما منع وصول عدد كبير من الفلسطينيين للحرم والصلاة فيه، خاصة من يقطنون المناطق المغلقة.

وقال مدير الحرم الإبراهيمي،معتز أبو سنينة، "الاحتلال دائما يعيق وصول الناس والمصلين الى الحرم الابراهيمي الشريف عبر هذه البوابات الاحتلالية والتفتيش والتدقيق في هويات المصلين والتنكيل بالمصلين وخاصة الشباب، هذا المحتل ليس عليه شيء مستغرب او مستهجن ما يفعله ضد الفلسطينيين وخاصة في هذه المناطق المحيطة للحرم الابراهيمي الشريف".

الإجراءات الأمنية والتضييق على الزائرين لم تكن بهذا المستوى خلال السنوات الماضية خاصة في المناسبات الدينية، إذ من المفترض أن يتم فتح جميع أروقه الحرم وساحاته أمام الفلسطينين، وعدم عرقلة دخولهم، ومع ذلك تمكنت أعداد من الدخول وسط إصرار للرباط في الحرم والتأكيد على فلسطينيته.

بدوره قال مدير عام أوقاف الخليل،غسان الرجبي، "الاجراءات التي كانت ومازالت مستمرة في اروقة الحرم الابراهيمي الشريف هي اجراءات، فيها نوع من الظلم بحق حرية العبادة للفلسطيني منع دخول الفلسطيني من الحواجز العسكرية التنكيل الارهاب التخويف كل هذا ياتي في اطار ابعاد الفلسطيني عن هذا المكان الطاهر والمقدس، لكن اصرار الفلسطيني هو مستمر في التواجد في التوافد رغم العنصرية الكبيرة والخطيرة في هذا المكان الطاهر والمقدس".

ما بعد السابع من أكتوبر يشدد الاحتلال أكثر على دخول الفلسطينيين بينما يسمح للمستوطنين بتدنيسه في محاولة لتهويده.