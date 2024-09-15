استقالات متتالية في كيان الاحتلال تشعل مواقع التواصل

العالم _ نقطة تواصل

إذا كان طوفان الاقصى زعزع منظومة الكيان الاسرائيلي الامنية الاستخبارية فان سردية هيبة الجيش الذي خال انها لا تقهر قد سقطت وهاهم جنرالات وهذا الجيش يتداعون واحدا واحدا كأحجار الدومينو يدفعون ثمن اخفاقاتهم العسكرية عبر مسلسل الاستقالات المتتالية وآخرهم قائد فرقة 8200 في شعبة الاستخبارات الصهيونية العميد يوسي شارئيل والذي قدم استقالته من منصبه.

استقالة قائد وحدة الاستخبارات 8200 يوسي شارئيل سبقها استقالات متتالية في صفوف قادة ومسؤولين اسرائيليين من المؤسسة الامنية والعسكرية مرجعين ذلك الى الفشل في توقع هجوم 7 اكتوبر.

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