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المقاومة الإسلامية في لبنان تشن هجوما بالمسيرات على مقر قيادة كتيبة الجمع الحربي لفرقة الجولان في ثكنة بردن مستهدفة أماكن وتموضع ضباطها وجنودها

الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

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