الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٤:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: قوات الاحتلال تطلق النار على شاب قرب باب العامود في القدس المحتلة

الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :