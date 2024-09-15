الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٤:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: اصابة شرطي للاحتلال بعملية طعن في باب العامود بالقدس المحتلة

الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :