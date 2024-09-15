الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٤:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: قوات الاحتلال تطلق النار على منفذ عملية الطعن في باب العامود

الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :