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وسائل اعلام عبرية: اصابة مجند طعنا في الرأس عند باب العامود في القدس

الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

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