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وسائل إعلام عبرية: حزب الله أطلق بشكل متواصل وعلى مدار اليوم الطائرات المسيرة والصواريخ

الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

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