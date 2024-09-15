استمرار القيود على مطار صنعاء يضاعف معاناة آلاف اليمنيين

العالم _ المشهد اليمني

اقتصار النشاط في المطار على رحلات ووجهات محدودة اسبوعيا وتطالب الجهات المعنية في صنعاء بعودة نشاط مطار صنعاء ومعالجة كافة الملفات الانسانية ضمن استحقاقات عملية السلام المتفق عليها في وقت تتحدث فيه تقارير رسمية يمنية عن وضع المطار الذي يزيد من مضاعفة معاناة آلاف اليمنيين وفي مختلف القطاعات الحيوية.

وحول هذا الموضوع استضاف البرنامج من صنعاء مدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف، ومن بيروت المحلل السياسي ماهر الشامي.. ليناقشهما هذه الأسئلة:

- ما هي العراقيل التي تمنع حل ملف مطار صنعاء؟

- لماذا لم يتم فتح المطار بصورة مستمرة؟

- في اي مرحلة موضوع فتح المطار وهل هو قضية سياسية تستخدم كورقة ضغط على اليمن؟

- إذا كان متفق على فتح المطار على الجهتين الاردن والقاهرة لماذا هناك اخلال بالاتفاق؟

- كيف تكون المتابعة القانونية واين الدور الأممي في ذلك؟

- كيف تتعاملون مع الوضع الراهن وما هي البدائل لمعالجة الوضع الحالي؟

- التصعيد في الملف الانساني الى اي مدى قد يصعد على الجبهات لإنهاء هذه المعاناة وخلق البدائل؟

- ما هي الخيارات المطروحة لدى الحكومة اليمنية لمعالجة هذه الأزمة؟

- ما هي الضمانات التي تم الاتفاق عليها مع الوسيط الدولي؟

- هل التصعيد الانساني في اليمن يعود الى استهداف اليمن البطولي للكيان الصهيوني دعما للقضية الفلسطينية؟

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..