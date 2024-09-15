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المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي يؤكد لدى لقائه برؤساء بعثات دول الخليج الفارسي دعم الحكومة للتعاون والتشاور مع الدول الخليجية

الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

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