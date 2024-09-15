بالفيديو: أسرار الصاروخ اليمني الذي استهدف وسط الأراضي المحتلة

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الرد اليمني لجماعة انصار الله، صاروخ أرض أرض إلى الاراضي المحتلة، الصاروخ هو الأول من نوعه وتم محاولة اعتراضه من ٢٠ صاروخ متنوع منها مقلاع داوود.

الصاروخ استغرق وصوله ١٥ دقيقة من لحظة اطلاقه، ولم تستطع الأنظمة العربية ولا القوات الأمريكية اعتراضه وفق المصادر العبرية.

الصاروخ سقط في منطقة حيوية في محطة الطاقة بالقرب من محطة القطار ومطار اللد "بن غوريون"

وقال المحلل السياسي الفلسطيني، فضل طهبوب، "أهمية هذا الصاروخ انه لم تستطع كل المقاومات الاسرائيلية والرادارات من كشفه او اسقاطه بشكل مباشر باعتبار انه اخترق الاجواء ودخل لوسط اسرائيل دون يعني اعتراض بطريقة مباشرة".

عند الساعة السادسة والنصف صباحا فعل الاختلال صافرات الانذار بشكل واسع وكبير في "تل ابيب" ومحيطها انفجارات ضخمة سمع صداها نتيجة محاولا التصدي جيش الاحتلال أعلن أن صاروخ ارض ارض أخترق الدفاعات الجوية ووصل منطقة تل ابيب.

واعترف الاحتلال بإصابة تسعة مستوطنين خلال تدافعهم لحظة محاولتهم الوصول الى الملاجئ، رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو خرج غاضبا جراء هذا الفشل الامني مهددا بأن من وقف وراء اطلاق هذا الصاروخ سيدفع ثمن باهظا وفق قوله.

وبدوره قال الباحث بالشأن الاسرائيلي، أياد الزعيم، "اكيد عندهم حالة تخبط، في عندهم حالة تعب، الجيش تعبان منظومة الأمنية كلها تعبانة واعتقد انه اي صاروخ ثاني ممكن يجي من اليمن او من العراق او من ايران راح ينزل ويحقق اهدافه".

ولم يتضح الهدف الذي استهدفه الصاروخ اليمني نظرا لتكتم الاحتلال وعدم اعترافه بخسائره كعادته لكن الواضح حالة الإرباك والتخبط داخل المنظومة الامنية وحالة الرعب والذعر التي سيطرت على اكثر من ملونين من المستوطنين في منطقة تل ابيب ومحيطها.