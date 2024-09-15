بالفيديو: هكذا ترجم اليمنيون احياء المولد النبوي عملا في الميدان

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خروج مليوني حاشد شهدته العاصمة صنعاء والمحافظات احتفالا وابتهاجا بذكرى المولد النبوي الشريف تأكيدا على التمسك بنهج الرسول الاعظم ومناصرة قضايا الامة ومجابهة اعدائها.

وقال عضو المجلس السياسي الاعلى في اليمن عبد العزيز بن حبتور "الشعب اليمني من اقصاه الى اقصاه يحتمل في هذه اللحظات باعظم يوم في تاريخ الانسانية والبشرية جمعاء وهو المولد النبوي الشريف وهذا طبعا ميزة من ميزات اهلنا في اليمن الذين يناصرون رسول الله ويناصرون رسالته".

بدورها قالت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة في اليمن أخلاق الشامي، "رسالة نوجهها لكل العالم بان اهل اليمن بنسائهم برجال بكبارهم بصغارهم هم الاكثر ارتباطا بمحمد صلوات الله عليه وعلى اله هم الاكثر انتماءا الى محمد صلوات الله عليه وعلى اله".

المناسبة تزامنت هذا العام مع بطولات تسطرها القوات المسلحة اليمنية وابطال محور المقاومة في المنطقة استمرارا لعمليات الاسناد لقطاع غزة حيث باركت الحشود استهداف يافا بصاروخ فرط صوتي في اطار المرحلة الخامسة للتصعيد وطالبت بالمزيد من العمليات العسكرية في سبيل الضغط باتجاه ايقاف العدوان ورفع الحصار على القطاع.

وقال أمين سر المجلس الأعلى في اليمن، ياسر الحوري "اليمن اليوم يحتفل بالرد القوي والمسلسل وهو جزء من الضربات اليمنية القوية التي توجه لهذا الكيان الغاصب وايضا تستمر عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني.

الاعلامية اليمنية، أماني عامر "رأت أن العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة اليمنية في عمق الكيان الصهيوني وايضا الحصار البحري الذي فرضته القوات المسلحة اليمنية على كيان العدو، بذلك يكون الشعب اليمني ترجم احياء ذكرى المولد النبوي الشريف عملا في واقع الميدان".

الفعاليات تضمنت عددا من القفرات المعبرة وكلمة متلفزة للسيد عبد الملك الحوثي اكد خلالها على ضرورة استنفار ضمير الامة وتوحيد الصف لمواجهة العدو الصهيوني واكد على استمرار التنسيق مع محور المقاومة مشيرا الى ان القادم اعظم وان العمليات اليمنية النوعية لن تتوقف الا بايقاف العدوان عن غزة.